Но разведка доложила точно…

В начале отчетной недели на дипломатическом фронте наблюдалось полное затишье, что, конечно, могло быть и «оперативной паузой» после недели высокой политики в Нью-Йорке.
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Очень точно отмечено - России нужно только «окончательное решение». И здесь начинаются вопросы с формулировкой как его предъявить. В августе 2022 года это "решение" было соглсовано при том, что ДЛНР оставались в составе Украины. После встречи в Анкоридже - компромис с выводом ВСУ из Донбасса. Сейчас уже предъявляется условие для начала перегворов с киевским режимом ещё и вывод ВСУ из Запорожья...
А что будет дальше - это и есть вопрос.
Что будет дальше, трудно сказать. Если бы у нас был генерал как А. В. Суворов, то эта война давно бы закончилась. Но увы, остались одни жулики! То же самое и в Думе. Осталась одна надежда на депутатов - участников СВО!
... недорубленный лес вновь вырастает, нужна выжженная земля...
Народ России волнует вопрос главный - останется ли образование "Украина". Две Германии, после Второй мировой, опять превратились в одну и сейчас посылает танки и ракеты по России. Не готовят ли и для Украины это? Вопрос риторический. Хочется верить, что мы этого не допустим.