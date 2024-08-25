Агропром: переработка молочной сыворотки

Компания «Молвест» (Воронеж), один из крупнейших переработчиков молока, построит новый завод по производству концентратов сывороточных и молочных белков, а также пермеата (содержит высокий процент лактозы).
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