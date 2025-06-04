История освоения женщинами «мужских» профессий

Сегодня никого не удивляют женщины за рулем автомобиля или дамы-стоматологи, однако еще 100 лет назад многие профессии считались исконно мужскими, и впускать слабый пол на свою территорию мужчины не спешили.
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