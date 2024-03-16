Цены на туры в Геленджик на лето-2024 растут, а места в популярных гостиницах уже заканчиваются

Цены на туры в Геленджик на лето-2024 раскрыли туроператоры для АТОР. Эксперты предупредили туристов, что многие рассматривают этот курорт как альтернативу Сочи и Анапе, и в некоторых популярных пансионатах уже возникают проблемы с местами.