Цены на туры в Геленджик на лето-2024 растут, а места в популярных гостиницах уже заканчиваются

Цены на туры в Геленджик на лето-2024 раскрыли туроператоры для АТОР. Эксперты предупредили туристов, что многие рассматривают этот курорт как альтернативу Сочи и Анапе, и в некоторых популярных пансионатах уже возникают проблемы с местами.
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