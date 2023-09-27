Ливни могут нарушить жизнеобеспечение всех регионов Дальнего Востока

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) поделился информацией о том, что на этой неделе вследствие мощных ливней и сильного ветра может быть нарушено жизнеобеспечение почти всех частей Дальневосточного федерального округа.
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