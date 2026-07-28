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США завершат передачу Киеву утверждённой военной помощи не раньше 2029 года

США завершат передачу Киеву утверждённой военной помощи не раньше 2029 года Согласно информации, переданной американским конгрессменам из Белого дома, США завершат п.

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