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Регионы России

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AMD повысила цены на память GDDR6 для видеокарт Radeon

AMD повысила цены на память GDDR6 для видеокарт Radeon

С 1 октября 2024 года партнеры AMD начали получать комплектующие видеокарт с увеличенной стоимостью памяти GDDR6, используемой в серии Radeon RX 5000, RX 6000, RX 7000 и RX 9000.

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