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Слуцкий: «Головин соскучился и хочет домой. Он прямо такой русский-русский человек во всех смыслах этого слова»

Слуцкий: «Головин соскучился и хочет домой. Он прямо такой русский-русский человек во всех смыслах этого слова»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в новом выпуске FONtour высказался о возможности возвращения в Россию полузащитника «Монако» Александра Головина, выступающего во Франции с 2018 года.

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