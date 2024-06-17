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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейтинг WTA. В топ-10 без изменений, Парри поднялась на 11 строчек, Тимофеева вернулась в топ-100

Рейтинг WTA. В топ-10 без изменений, Парри поднялась на 11 строчек, Тимофеева вернулась в топ-100

Прошлогодняя чемпионка Хертогенбоша Екатерина Александрова не защитила титул и опустилась на 20-е место.

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