Хитрый трюк, который поможет влюбить в себя на первом свидании

Первое впечатление очень влияет на то, как человек будет в последующем к нам относиться. Особенно это касается свиданий: если первая встреча прошла не слишком удачно, есть риск, что второй вообще не будет.
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