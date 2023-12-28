Доноры Уссурийска получили награду "Почетный донор России"

Еще 20 жителей Приморья получили награду "Почетный донор России". Всего с начала года звания удостоились уже более 180 приморцев, среди них есть и жители Уссурийска, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.
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