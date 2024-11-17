Тренер Билялетдинов объяснил спад в игре Тюкавина распадом связей с партнерами

Бывший главный тренер казанского "Рубина" Ринат Билялетдинов в интервью Legalbet заявил, что нападающий "Динамо" Константин Тюкавин сбавил по сравнению с прошлым сезоном из-за разрушения связей вместе с партнерами по команде.