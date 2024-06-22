Челябинские города накрыло ливнем и градом. Фото, видео

В ряде муниципалитетов Челябинской области 22 июня прошел сильный дождь с градом. В городе Озерск из-за ливня на дорогах образовались глубокие лужи, а в окрестностях Златоуста автомобилисты вынуждены были пережидать непогоду на обочине трассы.