В 2027 году средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров достигнет 30 200 рублейВ 2027 году средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров увеличится на 2 400 рублей и станет 30 200 рублей.
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