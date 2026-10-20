В 2027 году средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров достигнет 30 200 рублейВ 2027 году средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров увеличится на 2 400 рублей и станет 30 200 рублей.