Overwatch 2 – Монеты, Жетоны PC BattleNet⚡ + GIFT После оплаты вы получаете уникальны...

Overwatch 2 – Монеты, Жетоны PC BattleNet⚡ + GIFT После оплаты вы получаете уникальный код, который необходимо сообщить администратору в переписке, вам необходимо сообщить логин/пароль от Вашего аккаунта xbox live продавцу для активации монет или жетонов на ваш аккаунт.