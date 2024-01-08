Николай Панков исполнил мечту скромной 12-летней девочки из Петербурга

Девочка мечтала о фигурных коньках, но ещё и познакомилась с выдающимися спортсменами. Статс-секретарь Министерства обороны России Николай Панков исполнил мечту двенадцатилетней Алисы из Петербурга в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний».
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