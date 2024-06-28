В 2023 году количество разводов в Москве сократилось на 21%, а количество браков увеличилось

Жители Москвы и Московской области стали менее активны в разводах, но продолжают вступать в брак. Так, в столице за прошедший год на 10 000 человек приходилось 37 разводов и 69 браков, в то время как в Московской области - 45 разводов и 64 брака соответственно.
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