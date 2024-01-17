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Китай

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Член Госсовета КНР призвал ужесточить борьбу с трансграничными азартными играми

Пекин, 16 января /Синьхуа/ -- Член Секретариата ЦК КПК, член Госсовета КНР Ван Сяохун во вторник подчеркнул необходимость активизации усилий, концентрации ресурсов и усиления координации для пресечения трансграничных азартных игр.

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