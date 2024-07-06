Двое подростков пострадали из-за упавшего в реку провода ЛЭП на Ставрополье

t.me/Прокуратура Ставропольского края В Кочубеевском округе Ставропольского края в результате обрыва в реку провода линии электропередачи (ЛЭП) пострадали двое подростков, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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