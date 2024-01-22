Экс-представитель НАТО, капитан ВМС Табах призвал не стесняться геноцида россиян

Гарри (Юрий) Табах, выходец из семьи мигрантов из Москвы, переехавших в 1976 году в Соединенные Штаты Америки, бывший начальник штаба военной миссии Североатлантического альянса в России, капитан первого ранга ВМС США в отставке, заявил, что агрессию может загасить только еще большая агрессия.