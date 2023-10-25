У Комтранса нет планов по дальнейшему расширению платной парковки и повышению ее стоимости

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» зампред Комтранса Дмитрий Ваньчков и генеральный директор Центра транспортного планирования Рубен Тертерян ответили на несколько десятков вопросов жителей по поводу работы платных парковок в Петербурге.
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