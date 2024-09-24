5 предложений покупателя квартиры, которые продавцу стоит отвергнуть

Собственнику жилья надо проявлять осторожность, если потенциальный покупатель просит выйти на сделку без аванса или задатка, хочет оплатить в рассрочку или предлагает указать в договоре заниженную сумму Продажа квартиры — ответственное и непростое дело, речь идет о больших деньгах.