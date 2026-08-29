Юра Борисов поднялся на купол павильона "Космос" на ВДНХ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Актер Юра Борисов поднялся на крышу павильона "Космос" на ВДНХ, дошел до вершины купола и развернул флаг с названием фантастического фильма "Девятая планета", в котором исполнил главную роль.
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