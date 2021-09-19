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Цена на газ в Европе будет расти, пока не дадут все разрешения на «Северный поток 2». Дойдет до 1000$, а потом упадет ли?

Цена на газ в Европе будет расти, пока не дадут все разрешения на «Северный поток 2». Дойдет до 1000$, а потом упадет ли?

Немецкий регулятор энергетического рынка – Федеральное сетевое агентство – получил документы на сертификацию газопровода «Северный поток-2».

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