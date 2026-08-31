Телеведущая Олеся Иванченко опубликовала фото в бикини

Звезда «Натальной карты» Олеся Иванченко показала фигуру в бикини. Телеведущая позировала в купальнике перед зеркалом на вилле, дополнив образ пляжной накидкой, и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).