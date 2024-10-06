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Ужасной или прекрасной страной был СССР?

Ужасной или прекрасной страной был СССР?

Ох, - битвы, битвы! Непрекращающиеся битвы ненавидящих советский строй с молящимися на него. Недавно тут один борец горячо разъяснял, что серийный убийца Чикатило, - закономерно, понимаешь, являлся злым созданием адской советской действительности.

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Комментарии
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Астон Мартин
было , брали интервью , возьмите газеты того периода , Сельскую жизнь например и почитайте
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2 мин.
Олег Самойлов
Ты от рождения идиот или по образованию? Для тебя и тебе подобным антисоветчинеой является ВСЁ, что НЕ восхваляет бестолковость советскую? Или ты НЕ согласен с тем, что социализм НИКОГДА НЕ был передовой экономической структурой и перебивался с хлеба на воду за счет мерзкого капитализма? Если кто-то ПРАВДУ про твой замечательный строй сказал, значит он/а - антисоветчик?
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1 мин.
Астон Мартин
правда должна быть многогранной а не однобокой
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1 мин.

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