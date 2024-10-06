Ужасной или прекрасной страной был СССР?

Олег Самойлов

Ты от рождения идиот или по образованию? Для тебя и тебе подобным антисоветчинеой является ВСЁ, что НЕ восхваляет бестолковость советскую? Или ты НЕ согласен с тем, что социализм НИКОГДА НЕ был передовой экономической структурой и перебивался с хлеба на воду за счет мерзкого капитализма? Если кто-то ПРАВДУ про твой замечательный строй сказал, значит он/а - антисоветчик?