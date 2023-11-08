Когда мы заводим котенка или щенка, то совершенно невозможно угадать, каким вырастет питомец. Безусловно, отношение к животному и дрессировка имеют значение, однако переделать живое существо все равно не получится.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии