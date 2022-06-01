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Экипажи ударных вертолетов Ми-24 армейской авиации ВВО приступили к групповым учебно-тренировочным полетам

Экипажи ударных вертолетов Ми-24 армейской авиации ВВО приступили к групповым учебно-тренировочным полетам

В ходе выполнения задач летчики осуществляют пилотирование в заданный район в составе пар, отрабатывают задачи ведения воздушной разведки, аэронавигации, и обнаружения объектов «противника».

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