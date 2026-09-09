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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани хирурги ОКБ в ходе сложной операции сохранили почку пациентке

В Рязани хирурги ОКБ в ходе сложной операции сохранили почку пациентке

Ранее в отделение урологии с тяжелым диагнозом поступила женщина. Обследование выявило у гражданки нарушение выделительной функции правой почки на фоне правостороннего гидронефроза, вызванного сужением нижней трети правого мочеточника.

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