Набиуллина: рост российской экономики складывается в рамках прогноза ЦБ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Рост российской экономики складывается в рамках прогноза Банка России, об этом свидетельствуют данные за первое полугодие и оперативные показатели за третий квартал, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.