Инсайдер: Ремейк Halo: Combat Evolved от Microsoft реален и может выйти раньше, чем вы дума...

Инсайдер: Ремейк Halo: Combat Evolved от Microsoft реален и может выйти раньше, чем вы думаетеВ июне появился слух, что Microsoft готовит новое переиздание Halo: Combat Evolved, но, похоже, это может быть полноценный ремейк.
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