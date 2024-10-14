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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Инсайдер: Ремейк Halo: Combat Evolved от Microsoft реален и может выйти раньше, чем вы дума...

Инсайдер: Ремейк Halo: Combat Evolved от Microsoft реален и может выйти раньше, чем вы дума...

Инсайдер: Ремейк Halo: Combat Evolved от Microsoft реален и может выйти раньше, чем вы думаетеВ июне появился слух, что Microsoft готовит новое переиздание Halo: Combat Evolved, но, похоже, это может быть полноценный ремейк.

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