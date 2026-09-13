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Царьград

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Сеута: в мигрантском лагере наладили сбыт наркотиков

Сеута: в мигрантском лагере наладили сбыт наркотиков

На пляже Трамполин возник стихийный базар, а власти меняют подход к беженцамТема нелегалов в испанском анклаве Сеута по-прежнему не сходит с первых полос местной прессы.

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