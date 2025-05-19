За сжигание сухой травы могут оштрафовать на ₽500 тысяч

За выжигание хвороста, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности вблизи лесных массивов с нарушением противопожарных норм в РФ действуют существенные штрафные санкции .
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