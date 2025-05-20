Покупатели авто в России стали чаще выбирать универсалы и хетчбэки

В апреле покупатели авто в России стали чаще выбирать относительно недорогие универсалы и хетчбэки, тогда как продажи седанов и внедорожников снизились с интенсивностью, превосходящей динамику авторитейла в целом.
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