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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон о вероятном дожде на Гран-при Австралии: «Ни разу не ездил на «Феррари» в дождевых условиях. Не знаю, какие кнопки на руле нажимать»

Пилот «Феррари» рассказал, что вероятно дождевой Гран-при Австралии станет для него очень интересным опытом и серьезным испытанием.

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