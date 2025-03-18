Политика как он...
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Политика как она есть

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Defence24: Данные о масштабах дезертирства в ВСУ шокируют

Defence24: Данные о масштабах дезертирства в ВСУ шокируют

Сведения о масштабах дезертирства в ВСУ поражают, сообщает Defence24. "Миллионные взятки, самоубийства, тысячи дезертиров, отставки и панический страх перед беспилотниками — всплывают факты, показывающие темную сторону и проблемы украинской обороны", — пишет польское издание.

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