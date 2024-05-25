Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Мы даже не представляем, какую цену платят парни на передовой за то, чтобы мы с вами здесь просто жили

Мы даже не представляем, какую цену платят парни на передовой за то, чтобы мы с вами здесь просто жили

Об этом мало кто рассказывает. таких видео практически нет. Кстати, почему у Запада хронически не получается справиться с Россией? Не потому, что он слабее, погряз в недрах собственных задниц и транспереходов в состояние укропа и пьет лавандовый раф.

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Комментарии
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ВС
Владимир Степанов
Меня больше напрягают намеки о переговорах и прекращении огня на достигнутых рубежах. В силу возраста и здоровья (особенно зрения для зенитчика) я не могу полноценно воевать, но для меня невозможно предать достигнутые на поле боя достижения наших военнослужащих. Как это &quot;объявить перемирие&quot; или приостановить боевые действия? Ведь это означает, что наши бойцы зря сейчас проливают кровь в ходе наступления! Да, я не дебил, и прекрасно понимаю, что и снарядов, и ракет у нас не чрезмерно, не как у СССР в 1945-м. При этом моё мнение, что эта война ближе к гражданской: у многих есть родственники в Украине (которые, кстати, часто после 2008 (не ошибаюсь!) высказывались негативно против своих родственников в РФ). То, что в Европе этого не понимают (как, кстати, не понимают, что эти солдаты сильнее их многократно!), - это не наши проблемы! Но приостановления БД даже на период переговоров о мире быть не должно - это факт!!! Не владея всей полнотой информации, которая известна ВВП, даже я понимаю, что имбецилы США и Европы не хотят смириться с нашей победой и будут принуждать нас к повиновению. Но они также не понимают величину той ненависти и отторжения насилия думающих людей в РФ, которые понимают их желание поставить ВСЕХ русских на колени и желания повиноваться им, которая скоро сметет их всех! Кстати, для размышления: в последние месяцы в мире участились случаи возгорания на предприятиях оборонного комплекса, да и на транспорте во многих странах. Господа ученые, а вы не допускаете, что в мире, из-за необдуманных действий правящих клик, народы всех стран также переживают о возможных последствиях своего труда на военных предприятиях, возрастает &quot;электризация&quot; во всем мире (вспомните о замерах приборами во время нисхождения &quot;благодатного огня&quot;), и это может приводить к казалось бы, необъяснимым, случаям возгорания. Я то в здравом уме, но каково мнение &quot;британских ученых&quot; на эту проблему? А я желаю всем добра и взаимопонимания!
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