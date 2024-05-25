Мы даже не представляем, какую цену платят парни на передовой за то, чтобы мы с вами здесь просто жили

ВС

Владимир Степанов

Меня больше напрягают намеки о переговорах и прекращении огня на достигнутых рубежах. В силу возраста и здоровья (особенно зрения для зенитчика) я не могу полноценно воевать, но для меня невозможно предать достигнутые на поле боя достижения наших военнослужащих. Как это "объявить перемирие" или приостановить боевые действия? Ведь это означает, что наши бойцы зря сейчас проливают кровь в ходе наступления! Да, я не дебил, и прекрасно понимаю, что и снарядов, и ракет у нас не чрезмерно, не как у СССР в 1945-м. При этом моё мнение, что эта война ближе к гражданской: у многих есть родственники в Украине (которые, кстати, часто после 2008 (не ошибаюсь!) высказывались негативно против своих родственников в РФ). То, что в Европе этого не понимают (как, кстати, не понимают, что эти солдаты сильнее их многократно!), - это не наши проблемы! Но приостановления БД даже на период переговоров о мире быть не должно - это факт!!! Не владея всей полнотой информации, которая известна ВВП, даже я понимаю, что имбецилы США и Европы не хотят смириться с нашей победой и будут принуждать нас к повиновению. Но они также не понимают величину той ненависти и отторжения насилия думающих людей в РФ, которые понимают их желание поставить ВСЕХ русских на колени и желания повиноваться им, которая скоро сметет их всех! Кстати, для размышления: в последние месяцы в мире участились случаи возгорания на предприятиях оборонного комплекса, да и на транспорте во многих странах. Господа ученые, а вы не допускаете, что в мире, из-за необдуманных действий правящих клик, народы всех стран также переживают о возможных последствиях своего труда на военных предприятиях, возрастает "электризация" во всем мире (вспомните о замерах приборами во время нисхождения "благодатного огня"), и это может приводить к казалось бы, необъяснимым, случаям возгорания. Я то в здравом уме, но каково мнение "британских ученых" на эту проблему? А я желаю всем добра и взаимопонимания!