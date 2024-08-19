У 27% россиян есть финансовая подушка безопасности

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов Более четверти (27%) опрошенных россиян заявили, что имеют финансовую подушку на срок более трех месяцев, следует из данных совместного исследования аналитического центра НАФИ и страховой компании "Росгосстрах Жизнь", которое приводит РБК 19 августа.