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В Чехии опровергли готовность закупить 800 тысяч снарядов для Украины

В Чехии опровергли готовность закупить 800 тысяч снарядов для Украины

Советник главы Чехии опроверг готовность закупить 800 тыс. снарядов для Украины Прага не может поставить Киеву 800 тысяч артиллерийских снарядов, поскольку не собрала достаточную сумму для приобретения всего объема боеприпасов.

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