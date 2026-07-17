Сквиш «Масло»: как простой кусок полиуретана стал главным антистрессом 2026-го

Сквиш «Масло» (Butter) — новая антистресс-игрушка, взорвавшая интернет.Маркетинговые стратегии меняются: раньше над обликом игрушки корпели дизайнеры, а теперь, чтобы стать вирусной, достаточно максимальной простоты.
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