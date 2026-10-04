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Царьград

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Новосибирцев призвали отказаться от пластика ради спасения экологии

Новосибирцев призвали отказаться от пластика ради спасения экологии

В мэрии Новосибирска считают, что рост пластиковых и опасных отходов ведет к загрязнению земель и появлению стихийных свалок, и рекомендуют жителям использовать многоразовые вещи, а батарейки и ртутные лампы сдавать в спецприемники.

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