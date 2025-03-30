Владимир Боля: «Те, кто объявляет себя друзьями, не могут относиться к нам как к вассалам»

Молдавские политические альтернативы говорят о том, что решение Кремля заблокировать доступ молдавских перевозчиков на свою территорию, в том числе транзитный, является знаком того, что мы должны позаботиться о нашем «стратегическом партнерстве» с Россией.
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