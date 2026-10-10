СКШУ «Центр-2026»: передовая «Арена-М» возвращает наши танки на поле битвы за Украину

«Бронеповозки для пушек» снова становятся лихой главной ударной силой прорыва Сергей Ищенко Командно-штабные учения «Центр-2026» (Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Все последние дни Запад с чрезвычайным вниманием всматривался в подробности российских стратегических командно-штабных учений «Запад-2026», которые гремели на полигоне нашей 90-й танковой дивизии под Чебаркулем.
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На войне без потерь не бывает. Но надо максимально минимизировать свои потери и максимизировать потери нацистов!
Без пехоты танкам сложно воевать. На броне по 4-6 бойцов смогут ехать. Но без защиты бронёй им будет нехорошо. Вероятно, именно эта проблема должна решаться. Тогда и российские танковые прорывы станут регулярными!