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Россияне поддерживают введение уроков финансовой грамотности

Большинство россиян поддерживают включение в школьную программу уроков финансовой грамотности. По результатам опроса, проведенного исследовательским центром «Позиция», каждый третий подросток не умеет откладывать деньги, каждый четвертый регулярно совершает импульсивные покупки, а каждый пятый забывает или теряет деньги.

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