Китай увеличивает закупки татарстанской агропродукции

Фото: филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ За первые шесть месяцев 2026 года экспорт агропродукции из Татарстана в Китай демонстрирует уверенный рост: специалисты татарстанского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК исследовали свыше 31 тыс.