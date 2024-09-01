Законы с 1 сентября 2024 года: изменения в образовании, дорожном движении и правосудии Ольга ВайленкоС 1 сентября вступает в силу ряд новых законов и нормативных актов, которые окажут значительное влияние на повседневную жизнь россиян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии