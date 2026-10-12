Военные США назвали неугрожающими запуски северокорейских ракет

Пуски двух баллистических ракет из района Пхеньяна не представляет непосредственной угрозы для США и их союзников, заявило Тихоокеанское военное командование США (USPACOM) 12 октября в пресс-релизе.
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