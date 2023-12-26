В Тверской области Полицейский Дед Мороз поздравил с Новым годом воспитанников реабилитационного центра для несовершеннолетних

В Верхневолжье продолжается ежегодная акция полицейских и общественников «Полицейский Дед Мороз». На этот раз по сложившейся доброй традиции новогодний волшебник вместе с инспекторами ПДН и членами Общественного совета при УМВД России по Тверской области побывал в гостях у воспитанников реабилитационного центра для несовершеннолетних в посёлке Молоково.