В Тверской области Полицейский Дед Мороз поздравил с Новым годом воспитанников реабилитационного центра для несовершеннолетних

В Верхневолжье продолжается ежегодная акция полицейских и общественников «Полицейский Дед Мороз». На этот раз по сложившейся доброй традиции новогодний волшебник вместе с инспекторами ПДН и членами Общественного совета при УМВД России по Тверской области побывал в гостях у воспитанников реабилитационного центра для несовершеннолетних в посёлке Молоково.
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