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Олени оказались неожиданным источником глобальных выбросов метана

Олени оказались неожиданным источником глобальных выбросов метана

Дикие жвачные животные ежегодно выделяют в атмосферу около трех миллионов тонн метана. Наибольшая доля этих природных выбросов приходится на оленей, однако их влияние на климат остается несопоставимо меньшим, чем воздействие животноводства.

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