Генштаб укровермахта уже подсчитал все оружие венгерской армии, вплоть до последней советской пушки Александр Ситников На фото: военнослужащий патрулирует украинско-венгерскую государственную границу (Фото: ZumaTASS) Украинская хакерская группа «Берегини» опубликовала секретный доклад «Україна vs Угорщина» (составленный аналитическим порталом «Слово і Діло» в 2021 г.
Хакеры «Берегини»: ВСУ готовятся взять Будапешт в ходе молниеносной войны
Комментарии
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ВБ
Вячеслав Белослюдов
Ну если им вдруг моча в голову вдарит и остальное НАТО за венгров не вступится, то бандеровцы их раскатают на раз. Они жевать сопли не будут. И соблюдать приличия тоже.
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1 д.
Аркадий Шацкий
В первую мировую мадьяр били и свои союзники, особенно чехи и поляки, и враги, ну не нравились они никому, у Гашека в Бравом солдате Швейке хорошо описано.
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2 час.
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